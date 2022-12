Point Break: trama, cast e streaming del film (2015)

Stasera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Point Break, film del 2015 diretto da Ericson Core. Il film è il remake dell’omonimo film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Johnny Utah è un ex atleta di sport estremi che ha finito la sua carriera a seguito della tragica morte di un amico durante una corsa di motocross. Per espiare questa colpa si unisce all’FBI dove si propone di risolvere l’incarico di catturare una squadra di rapinatori che, come lui, sono atleti di sport estremi: per catturarli dovrà fingersi uno di loro.

Point Break: il cast del film (2015)

Abbiamo visto la trama di Point Break, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luke Bracey: Johnny Utah

Édgar Ramírez: Bodhi

Ray Winstone: Angelo Pappas

Teresa Palmer: Samsara ‘Sam’ Dietz

Matias Varela: Grommet

Clemens Schick: Roach

Tobias Santelmann: Chowder

Max Thieriot: Jeff

Delroy Lindo: istruttore FBI Hall

Nikolai Kinski: Pascal Al Fariq

Bojesse Christopher: direttore FBI Chapman

Steve Aoki: se stesso

Judah Lewis: Johnny Utah bambino

Streaming e tv

Dove vedere Point Break in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.