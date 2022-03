Più forti del destino quando esce: la data, la trama e il cast

Più forti del destino è la nuova serie TV in costume in arrivo in prima serata su Canale 5. Si tratta del remake della miniserie francese Le Bazar de la Charité, arrivata in Italia grazie a Netflix con il titolo Destini in fiamme. La nuova serie TV è prodotta da Fabula Pictures. Il regista è Alexis Sweet e nel cast spuntano nomi ben noti al pubblico di Canale 5 come Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti. Ma quando esce Più forti del destino? Qual è la data di uscita?

Quando esce

Non bisognerà aspettare poi molto perché Più forti del destino ha già ottenuto una data di debutto da parte di Mediaset. La fiction è attesa su Canale 5 in prima serata a partire da mercoledì 9 marzo 2022. La seconda puntata, invece, è prevista per venerdì 11 marzo 2022, motivo per cui la fiction avrà doppio appuntamento settimanale, almeno in vista del debutto. La serie TV in totale conta su quattro episodi. Gli ultimi dovrebbero quindi andare in onda mercoledì 16 marzo 2022. Le riprese della miniserie sono partite a fine marzo 2021, per poi concludersi entro luglio dello stesso anno. Come location la produzione ha scelto principalmente Lecce, mentre altre riprese si sono svolte anche in altre città della Puglia.

Nel cast, oltre a Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, sono presenti Thomas Trabacchi, Dharma Mangia Woods, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Sergio Rubini. La storia è ambientata nella Palermo del 1897, per questo si tratta di una fiction in costume. La vita di Arianna, Costanza e Rosalia viene sconvolta per sempre una sera. Si ritrovano all’inaugurazione dell’esposizione delle nuove tecnologie quando qualcosa prende fuoco e un rogo inarrestabile causa diverse vittime. “Le protagoniste combattono per la propria salvezza da un destino che sembra già segnato, impegnandosi ostinate per la propria emancipazione e raggiungimento della felicità”, si legge su MediasetPlay.