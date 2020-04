Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, il film: trama, cast, trailer e streaming

Ai confini del mondo è il terzo film della saga dei Pirati dei Caraibi. La pellicola, uscita al cinema nel 2007, è diretta da Gore Verbinski e vede tornare nel cast Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley. Questo film in realtà è stato girato insieme al secondo capitolo, La maledizione del forziere fantasma, per senso di continuità, e ha ricevuto due nomination agli Oscar. Vediamo qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, la trama

In questo terzo film dei Pirati dei Caraibi, vediamo i pirati in crisi: la loro era potrebbe tramontare a causa di Lord Beckett e della Compagnia delle Indie orientali. Beckett ha infatti assoldato Davy Jones per distruggere tutte le navi fuorilegge. Per scampare alla sua morsa si riuniscono i nove Pirati Nobili, tra i quali spunta anche Jack Sparrow: quest’ultimo, però, si è sacrificato al Kraken ed è dunque imprigionato nel limbo del forziere fantasma. Seguendo le indicazioni della sacerdotessa vudù Tia Dalma, Will, Elizabeth, Barbarossa e Gibbs andranno in soccorso di Sparrow. Arrivano a Singapore per ottenere la mappa del forziere del pirata Sao Feng, che però è in combutta con Beckett e vuole consegnarli alla marina inglese.

Il gruppo di pirati riesce a fuggire e il loro lungo viaggio li porterà ai confini del mondo, dove scovano Jack Sparrow e la Perla Nera. Jack deciderà poi di usare Will come esca per unirsi ai Pirati Nobili nella Baia dei Rettili. Il consiglio intanto nomina Elizabeth nuovo Re dei Pirati e la ragazza chiederà a Jack di pugnalare il cuore di Jones e liberare Will.

Ai confini del mondo, il cast del film | Trailer

Nel cast rivediamo volti familiari anche in questo film. Rivediamo Johnny Depp interpretare Jack Sparrow, vediamo Orlando Bloom come Will Turner e Keira Knightley come Elizabeth Swann. E ancora Geoffrey Rush che interpreta Hector Barbossa, Bill Nighy che interpreta Davy Jones, poi Stellan Skarsgard che interpreta Sputafuoco Bill Turner, Cho Yun-fat è Sao Feng e Jack Davenport è James Norrington.

Poi ancora vediamo Kevin McNally interpretare Joshamee Gibbs, Jonathan Pryce interpretare Weatherby Swann, Lee Arenberg interpretare Pintel e Mackenzie Crook come Ragetti. Infine vediamo Tom Hollander, David Schofield, Keith Richards, Naomie Harris, Martin Klebba, David Bailie, Giles New e Angus Barnett.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo? Il film va in onda su Canale 5 giovedì 16 aprile alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.