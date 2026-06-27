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Piedone l’africano: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piedone l’africano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 27 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Piedone l’africano, film del 1978 diretto da Steno. È il terzo film della quadrilogia di Piedone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un poliziotto sudafricano contatta il commissario Rizzo, detto “Piedone”, per chiedergli aiuto, ma all’appuntamento al porto di Napoli viene ucciso mentre sta per fornirgli informazioni su un traffico internazionale di diamanti e droga. Rizzo parte per il Sudafrica dove incontra Bodo, il bambino dell’agente ucciso, già orfano della madre, al quale si affezionerà, e Caputo, il suo ex brigadiere della Polizia di Stato, emigrato da Napoli a Johannesburg dove lavora come cameriere in un ristorante di lusso.

Il padrone del ristorante è Smollett, un imprenditore che ha interessi nel commercio di diamanti e di animali esotici. Piedone, raggiunti Smollet e Caputo in una tenuta dell’entroterra – dove l’imprenditore aveva riunito alcuni amici per una battuta di caccia – sfugge a diversi attentati organizzati da Spiros, un collaboratore dell’imprenditore. Fingendo di volersi fare corrompere, Piedone partecipa a un’azione in cui Spiros e alcuni altri compari sottraggono i diamanti da una miniera sotto stretta sorveglianza – si tratta di uno schema usato dalla banda per appropriarsi di diamanti che verranno poi utilizzati per acquistare la droga da mandare in Europa.

Piedone l’africano: il cast

Abbiamo visto la trama di Piedone l’africano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Bud Spencer: commissario Rizzo detto “Piedone”
  • Joe Stewardson: Smollet
  • Baldwin Dakile: Bodo
  • Enzo Cannavale: brigadiere Caputo
  • Werner Pochath: Spiros
  • Dagmar Lassander: Margy Connors
  • Carel Trichardt: capitano Muller
  • Desmond Thompson: commissario Desmond
  • Antonio Allocca: Ciccio, portiere dell’hotel “Santa Lucia”
  • Ester Carloni: Assunta
  • Percy Hogan: padre di Bodo
  • Claudio Ruffini: scagnozzo nel locale
  • Giancarlo Bastianoni: scagnozzo di Smollet
  • Carlo Reali: poliziotto
  • Ottaviano Dell’Acqua: teppista sull’autobus

Streaming e tv

Dove vedere Piedone l’africano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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