Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5

Questa sera, sabato 27 giugno 2026, in prima serata in replica su Canale 5 va in onda una puntata di Ciao Darwin, lo storico show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ancora una volta, come recita il sottotitolo, l’intento di Ciao Darwin sarà quello di dimostrare, con la sua chiave totalmente irriverente, che nessuno ha il diritto di giudicare perché, nonostante le fazioni opposte (del tutto scherzose), si deve sempre trovare un punto di incontro per ‘convivere’ insieme pacificamente, l’uno nel rispetto dell’altro. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’esilarante varietà, fin dalla sua prima stagione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Il programma, nato dalla mente di Paolo Bonolis, continua il suo studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. Due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, si cimentano in sfide semiserie.

Il manuale di “Ciao Darwin” prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove mediante le quali i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia. Queste alcune delle competizioni proposte per la selezione naturale della specie: “A spasso nel tempo”, che proietta magicamente i concorrenti in diverse epoche storiche o in particolari aree geografiche, la “prova di coraggio”, il “faccia a faccia”, ossia il momento del vero e proprio dibattito tra i due schieramenti, e il gioco finale con il quiz all’ultimo respiro dei “cilindroni”. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, sarà la severissima giuria composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio.

Streaming e tv

Dove vedere Ciao Darwin in tv e in streaming? Appuntamento questa sera, sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.