La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 27 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il colonnello Fuentes dichiara in arresto il capitano de la Mata. Questi finge di essere sicuro che si tratti di un errore e prepara tranquillamente i bagagli, prima di venire portato via dai soldati di fronte a tutti. Lorenzo capisce di essere stato incastrato da Angela e Curro. Angela è sollevata e preoccupata al tempo stesso, poichè teme delle ripercussioni su Curro. Maria, Teresa e Vera mettono la pulce nell’orecchio di Simona che suo figlio Tono potrebbe avere una relazione con Enora e Simona si dichiara felice perché annuncia che Tono, in realtà, non è sposato con Norberta ed è ufficialmente un uomo libero. Quando Simona prova a chiedere a Tono di Enora, questi non si sbilancia, lasciando la madre in preda alla curiosità. I due giovani danno invece l’annuncio del loro fidanzamento a Manuel, il quale non si dimostra particolarmente felice. Questi è infatti pensieroso per l’incontro che lo attende con Leocadia. Quando, poco dopo, Manuel e Leocadia si trovano faccia a faccia… Manuel cerca di convincere Leocadia a cedere la sua quota della società a Pedro Farrè. Leocadia si prende del tempo per decidere. Simona e Candela vogliono chiedere ad Enora se fra lei e Tono ci sia qualcosa. Alonso, Martina e Jacobo commentano l’arresto del capitano. Vera è felice perché Lope ha invitato suo fratello alla Promessa e si confida con Teresa. Jacobo dice a Manuel che Martina sta pensando di lasciare la Promessa.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.