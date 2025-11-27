Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 27 novembre 2025

Questa sera, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 27 novembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui l’informazione e il Quirinale sotto attacco. I risultati delle elezioni regionali. Parteciperanno alla puntata la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Milena Gabanelli, Ferruccio De Bortoli, Italo Bocchino e Luca Telese; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il politologo Vittorio Emanuele Parsi e la professoressa di Storia Contemporanea dell’Università Tor Vergata Michela Ponzani. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.