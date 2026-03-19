Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 marzo 2026

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra in Medio Oriente e un nuovo reportage con le voci che filtrano dall’Iran. Le ultime ore della campagna elettorale per il referendum sulla giustizia. Parteciperanno alla puntata lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il presidente onorario del comitato “Giusto dire no” Enrico Grosso; l’avvocato penalista Gian Domenico Caiazza; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la scrittrice e conduttrice radiofonica Benedetta Tobagi; i giornalisti Italo Bocchino, Massimo Giannini e Tonia Mastrobuoni e l’imprenditore italo-americano George Guido Lombardi. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.