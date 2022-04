Piacere, sono un po’ incinta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 19 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Piacere, sono un po’ incinta (The Back-Up Plan), film del 2010, diretto da Alan Poul ed interpretato da Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Zoe, un’avvenente ragazza newyorkese che gestisce un negozio di animali, è fortemente motivata a diventare madre. Dopo tante relazioni finite male, capisce che aspettare l’uomo giusto richiede troppo tempo. Decide quindi di prendere un appuntamento per sottoporsi all’inseminazione artificiale, utilizzando lo sperma di un uomo con i capelli rossi e le lentiggini, nonostante i suoi amici pensino sia una pessima idea. Lo stesso giorno Zoe conosce su un taxi Stan, un attraente ragazzo un po’ più giovane di lei. I due litigano per il taxi e non sembrano andare molto d’accordo, all’inizio, nonostante Stan dimostri un certo interesse per la ragazza. Intanto Zoe entra in un gruppo di sostegno per donne che hanno deciso di avere dei figli da sole, incontrando una strana atmosfera, alle quali espone comunque la sua esperienza. Successivamente, mentre si trova assieme all’amica Mona al mercato biologico, incontra nuovamente Stan il quale, possedendo una fattoria, si sostiene vendendo formaggi e fa anche la conoscenza di Olivia, che Zoe crede essere la sua ragazza.

La sera stessa, al negozio di animali, si svolge una conferenza su come comportarsi con i cani. Stan si fa ancora vivo e convince Zoe a prendere qualcosa da mangiare insieme. I due parlano delle loro vite; si scopre che i genitori di Zoe sono morti quando lei era ancora giovane e che le è rimasta solo la nonna. Stan rivela di avere avuto una relazione con una ragazza svedese, alquanto avvezza ai tradimenti. I due cominciano a parlare quindi più dettagliatamente delle loro passate esperienze amorose e anche Zoe comincia ad interessarsi a Stan. Mentre i due stanno per baciarsi il cellulare di Stan li interrompe, così il giovane la invita nuovamente a cena. La sera dell’appuntamento Stan arriva a casa di Zoe proprio mentre lei sta effettuando un test di gravidanza, ma il suo cane manda all’aria tutto. I due escono e Stan la porta in un posto molto romantico, dove hanno buffi incidenti a tavola. Dopo averla accompagnata a casa, i due si baciano.

Piacere, sono un po’ incinta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Piacere, sono un po’ incinta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lopez: Zoe

Alex O’Loughlin: Stan

Eric Christian Olsen: Clive

Michaela Watkins: Mona

Linda Lavin: Nana

Danneel Harris: Olivia

Noureen DeWulf: Daphne

Anthony Anderson: papà al parco

Melissa McCarthy: Carol

Tom Bosley: Arthur

Adam Rose: Louie

Carlease Burke: Tabitha

Robert Klein: dottor Scott Harris

Streaming e tv

Dove vedere Piacere, sono un po’ incinta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.