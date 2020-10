Petra streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

PETRA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky va in onda la quarta e ultima puntata di Petra, serie tv Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi e con protagonista una grande e inedita Paola Cortellesi. Ma dove sarà possibile vedere Petra in tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Petra in live streaming e diretta tv

Petra è la serie tv Sky in onda in quattro puntate ogni lunedì dalle ore 21,15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno. La terza puntata sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite. Sarà possibile seguire la serie anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, piattaforma riservata agli abbonati Sky che permette di seguire tutti i programmi da pc, tablet e smartphone.

Il cast della quarta puntata

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Come detto, stasera – 5 ottobre 2020 – va in onda la quarta e ultima puntata di Petra, ma cosa succederà? Quali sono le anticipazioni? Petra Delicato e Antonio Monte vengono incaricati da due colleghi più in vista di risolvere il mistero dietro la morte di un giornalista di gossip detestato da tutti. La strana coppia di ispettori dovrà addentrarsi nel sordido e ambiguo mondo dello spettacolo, dove in tanti conoscevano la vittima ma la odiavano anche. Se inizialmente l’indagine si prospetta una noia, in un secondo momento si fa avvincente e ricca di colpi di scena. Passo dopo passo, Petra sarà persino costretta a scendere a Roma, dove tornerà a confrontarsi con il primo marito Nicola. Ora che abbiamo tutte le informazioni non ci resta che sederci sul divano e gustarci la quarta puntata di Petra! Buona visione!

