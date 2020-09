Petra, Riti di morte, la serie tv con Paola Cortellesi su Sky: trama, cast, streaming

Arriva una nuova serie tv su Sky: si tratta di Petra, Riti di morte con protagonista Paola Cortellesi. La serie, di produzione Sky Original con Cattleya e parte di ITV Studios in associazione con Bartlebyfilm, è ambientata a Genova ed è diretta da Maria Sole Tognazzi, per la prima volta impegnata in una serie tv (anche se torna a dirigere la Cortellesi dopo “Passato prossimo” nel 2003). Petra arriva su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno lunedì 14 settembre 2020, alle ore 21:15. La serie è stata scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione di Enrico Audenino. Le storie raccontate sono quattro, quattro gialli al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al mondo creta dalla penna di Alicia Gimenez-Bartlett nel primo romanzo “Riti di morte” pubblicato in Spagna nel 1996, mentre in Italia è arrivato nel 2002 con Sellerio. Ma di cosa parla? Quali sono le storie raccontate? E nel cast chi c’è?

Petra, Riti di morte, la trama della serie tv

Petra Delicato è un’ispettrice della mobile di Genova e si ritrova coinvolta in prima linea in una serie di casi di omicidio e di violenza da dover risolvere. Al suo fianco il viceispettore Antonio Monte, un poliziotto vecchio stampo ormai prossimo alla pensione, molto saggio e dal forte intuito. Petra, con due matrimoni falliti alle spalle e con nessun interesse a creare altri legami sentimentali, grazie al nuovo incarico potrà affrontare nuove sfide e mettersi nuovamente in gioco con la sua schiettezza e l’ironia pungente che faranno colpo sul collega Monte, con il quale potrà instaurare una bella amicizia.

Petra, Riti di morte, il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Paola Cortellesi, amatissima attrice che nella serie interpreta la protagonista Petra Delicato: dopo aver abbandonato la carriera da avvocato, Petra è entrata nel corpo di polizia, ha lavorato per anni in archivio e adesso è pronta ad essere operativa e indagare su veri e propri casi. Petra è una donna dura ma anche sensibile, fredda perché troppo passionale e, dopo due divorzi, crede che l’amore sia sopravvalutato nella vita, per questo preferisce tenere le distanze e focalizzarsi su cose concrete come il lavoro. Al suo fianco vediamo Antonio Monte, il vice ispettore interpretato da Andrea Pennacchi. Nel cast vediamo poi Nicola, l’ex marito di Petra, interpretato da Diego Ribon, poi Pessone (commissario squadra mobile) interpretato da Antonio Zavattieri, Corona (capo squadra mobile) interpretato da Riccardo Lombardo e Lorenzo (ex di Petra) interpretato da Simone Liberati.

Poi ancora vediamo Iacalone (pubblico ministero) interpretata da Nicoletta Robello, Erminia (medico legale) interpretata da Cristina PAsino, Luca (veterinario) interpretato da Alessandro Tedeschi, Valentina interpretata da Alessia Giuliani, Egor (ispettore) interpretato da Cristian Popa e Amanda interpretata da Beatrice Aiello.

Petra, Riti di morte, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Petra, Riti di morte? La serie tv arriva per la prima volta sui schermi di Sky a partire da lunedì 14 settembre 2020, alle ore 21:15 sia su Sky Cinema Uno che su Sky Atlantic. Per questo, potrete vedere la serie su entrambi i canali, oppure utilizzare NOW TV e seguire in diretta streaming la messa in onda. O, ancora, recuperare gli episodi sempre su NOW TV o su Sky Go.

