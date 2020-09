Petra, Riti di morte, dove vedere la serie in tv e in streaming

Petra è una donna fredda, risoluta, un po’ sboccata, di roma trapiantata a Genova per lavoro, ha alle spalle già due divorzi e nell’amore, infatti, non ci crede più. Petra lavora come ispettrice nel corpo mobile di Genova, ma ha trascorso un lungo periodo a lavorare tra le scartoffie in archivio, scendere in campo è la sua grande occasione e dovrà lavorare su quattro casi di donne diverse, donne uccise, violate. Ed è da qui che parte la trama di Petra, Riti di morte, la nuova serie tv che arriva in casa Sky con protagonista Paola Cortellesi. Al suo fianco vedremo anche Andrea Pennacchi interpretare il vice ispettore Monte, che le darà inizialmente filo da torcere ma che poi si rivelerà essere un grande partner. La serie tv approda per la prima volta su Sky da lunedì 14 settembre 2020, ore 21:25. Ma dove vederla in tv e in streaming?

Tutto su Petra, la serie tv: trama, cast e streaming

Petra, Riti di morte, dove vedere la serie: tv e streaming

Petra, Riti di morte va in onda da lunedì 14 settembre 2020 alle ore 21:15 sia su Sky Cinema che in streaming su Now TV. In più, trovate anche la messa in onda in 4K HDR con Sky Q Satellitare. Potete seguire la fiction in diretta a partire dalle ore 21:15 anche su Sky Atlantic, oppure recuperare gli episodi andati in onda su Now Tv grazie alla funzione on demand.

