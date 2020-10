Petra, le anticipazioni della quarta e ultima puntata in onda il 5 ottobre

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, va in onda la quarta e ultima puntata di Petra. La miniserie Sky Original con protagonista Paola Cortellesi ha ottenuto ottimi ascolti. Quella di stasera è la quarta puntata delle quattro previste, con le indagini di Petra Delicato. La serie tv è ambientata a Genova e racconta la storia di Petra, una donna risoluta con due matrimoni alle spalle che finalmente scende in campo per lavorare ad alcuni casi di omicidio e violenza dopo aver lavorato in archivio per tanti anni. Al suo fianco ci sarà il vice ispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, un uomo prossimo alla pensione ma dal forte intuito e saggio come una quercia. Di cosa parla la quarta puntata? Vediamo le anticipazioni del quarto episodio in onda alle ore 21,15 stasera, 5 ottobre 2020, su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic.

Tutto sulla serie Petra: trama, cast, trailer e streaming

Anticipazioni della quarta puntata

Come detto, stasera – 5 ottobre 2020 – va in onda la quarta e ultima puntata di Petra, ma cosa succederà? Petra Delicato e Antonio Monte vengono incaricati da due colleghi più in vista di risolvere il mistero dietro la morte di un giornalista di gossip detestato da tutti. La strana coppia di ispettori dovrà addentrarsi nel sordido e ambiguo mondo dello spettacolo, dove in tanti conoscevano la vittima ma la odiavano anche. Se inizialmente l’indagine si prospetta una noia, in un secondo momento si fa avvincente e ricca di colpi di scena. Passo dopo passo, Petra sarà persino costretta a scendere a Roma, dove tornerà a confrontarsi con il primo marito Nicola.

Il cast della quarta puntata

Le quattro storie di Petra, prodotte da Sky, Cattleya e Bartlebyfilm, sono dirette da Maria Sole Tognazzi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino. Appuntamento questa sera, 5 ottobre 2020, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic. La quarta puntata di Petra è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite.

Dove vedere la quarta puntata in streaming

