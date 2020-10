Petra 2 si farà? Le anticipazioni sulla prossima stagione della serie tv

Si farà Petra 2? Molti fan si chiedono, dopo la fine della prima stagione, se ci sarà una nuova stagione della serie tv con Paola Cortellesi. Le quattro storie Sky Original tratte dai romanzi di Alicia Giménez Bartlett e realizzate da Sky con Cattleya e in associazione con Bartlebyfilm hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica, per cui molti fan adesso sono curiosi di sapere se le avventure dell’ispettore Petra Delicato continueranno o meno.

Petra, si farà la seconda stagione?

Già nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie tv Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, aveva confermato che ci sarà la seconda stagione, anche se “dobbiamo definire alcuni particolari. Quando parti con un prodotto seriale, ancor di più con un prodotto importante come questo, l’idea è cercare di dargli una profondità che va oltre la prima stagione”, ha spiegato Maccanico, come riporta TvSerial. “Stiamo lavorando per immaginare come e quando fare la seconda”. Sia la regista Maria Sole Tognazzi che i protagonisti Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi si sono detti disponibili e volenterosi nel proseguire con le avventure di Petra. “Speriamo tutti che ci sia una seconda stagione, sarebbe bello”, ha detto Tognazzi. Ricordiamo che Petra è una serie tratta dai romanzi di Alicia Giménez Bartlett. Al momento la collana di racconti contempla ben 11 storie diverse, e visto che la prima stagione della serie tv era composta da quattro episodi, questo lascia pensare che ci potranno senz’altro essere altre stagioni.

Il cast di Petra

Petra 2, il cast della serie

Chi fa parte del cast della serie? In primis Paola Cortellesi, amatissima attrice che nella serie interpreta la protagonista Petra Delicato: dopo aver abbandonato la carriera da avvocato, Petra è entrata nel corpo di polizia, ha lavorato per anni in archivio e adesso è pronta ad essere operativa e indagare su veri e propri casi. Petra è una donna dura ma anche sensibile, fredda perché troppo passionale e, dopo due divorzi, crede che l’amore sia sopravvalutato nella vita, per questo preferisce tenere le distanze e focalizzarsi su cose concrete come il lavoro. Al suo fianco vediamo Antonio Monte, il vice ispettore interpretato da Andrea Pennacchi.

Nel cast di Petra troviamo poi Nicola, l’ex marito di Petra, interpretato da Diego Ribon, poi Pessone (commissario squadra mobile) interpretato da Antonio Zavattieri, Corona (capo squadra mobile) interpretato da Riccardo Lombardo e Lorenzo (ex di Petra) interpretato da Simone Liberati. Poi ancora vediamo Iacalone (pubblico ministero) interpretata da Nicoletta Robello, Erminia (medico legale) interpretata da Cristina Pasino, Luca (veterinario) interpretato da Alessandro Tedeschi, Valentina interpretata da Alessia Giuliani, Egor (ispettore) interpretato da Cristian Popa e Amanda interpretata da Beatrice Aiello.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

