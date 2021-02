Per sempre la mia ragazza: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, in prima visione su Rai 1 va in onda il film Per sempre la mia ragazza, pellicola drammatico sentimentale del 2018 diretta da Bethany Ashton Wolf con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Heidi McLaughlin. Si tratta di una storia sentimentale in cui i personaggi hanno una seconda possibilità per riconoscere i valori che contano davvero nella vita. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Per sempre la mia ragazza? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film, in prima visione questa sera dalle 21.20 su Rai 1, racconta la storia di Josie che, a Saint Augustine, in Louisiana viene lasciata dal fidanzato, Liam, il giorno del matrimonio. Otto anni dopo, Liam, è ormai un cantante country di successo, una star. Il giorno dopo un concerto, Liam, viene a sapere che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico, è morto in un incidente stradale. Decide di interrompere il tour e fa ritorno a St. Augustine per i funerali di Mason. Lì scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre. Anche se Josie ha provato a contattarlo, dopo aver scoperto di essere incinta, Liam non ha mai risposto alle chiamate e al messaggio lasciato in segreteria, facendole credere che a lui non importasse più nulla. Il cantante convince Josie a lasciargli trascorrere del tempo con Billy. Quest’ultimo capisce presto che Liam è suo padre e convince la madre a farglielo conoscere meglio.

Per sempre la mia ragazza: cast del film

Tanti gli attori noti che prendono parte a questo film del 2018 diretto da Bethany Ashton Wolf. Nel cast troviamo, tra gli altri, Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson e Tyler Riggs. Ecco tutti gli ttori e i relativi personaggi interpretati:

Alex Roe: Liam

Jessica Rothe: Josie

Abby Ryder Fortson: Billy

Travis Tritt: Walt

Peter Cambor: Sam

Gillian Vigman: Doris

Judith Hoag: Dr. Whitman

Tyler Riggs: Jake

John Benjamin Hickey: Pastore Brian

Morgan Alexandria: Kiera

Lauren Gros: Laura

Terayle Hill: Mason

James Rackley: Johnny

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Per sempre la mia ragazza (titolo originale: Forever my girl), questa sera – 16 febbraio 2021 – su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Per sempre la mia ragazza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 16 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre, tasto 101 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

