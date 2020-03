Pechino Express 2020, le anticipazioni della settima puntata

PECHINO EXPRESS ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 24 marzo 2020, torna Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 giunto alla settima puntata di questa nuova edizione (l’ottava). Come sempre l’affiatamento tra i concorrenti, le sfide e la scoperta di luoghi e culture distanti sono le carte vincenti di questa trasmissione, condotta anche quest’anno da Costantino della Gherardesca.

Ma quali sono le anticipazioni della settima puntata di stasera, 24 marzo 2020? Cosa succederà? Vediamolo insieme. Qui di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla sesta puntata di Pechino Express 2020 che vedrà i concorrenti arrivare in Cina.

Pechino Express 2020 settima puntata: anticipazioni

Nuova puntata di Pechino Express 2020. La scorsa settimana è stata eliminata la coppia de I sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio). Anche stasera sarà ancora la Cina protagonista dell’avventura delle coppie ancora in gara. Si partirà da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma fatta di piccoli villaggi di pescatori e agricoltori in cui il tempo sembra essersi fermato, per raggiungere Wuzhou. La sosta intermedia sarà a Yangshouo, dove due squadre si sfideranno nella Prova Vantaggio. A coordinare i protagonisti sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Le coppie in gara oggi

Di seguito le coppie in gara oggi, 24 marzo 2020, a Pechino Express 8:

Abbiamo visto le anticipazioni sulla settima puntata di Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’oriente. Ora non ci resta che goderci lo spettacolo: appuntamento davanti alla tv (Rai 2) alle 21,20.

Dove vedere Pechino Express 2020 in streaming

Il programma di Costantino della Gherardesca va in onda, come detto, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

