Pechino Express 2020, le anticipazioni della puntata finale

PECHINO EXPRESS ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 14 aprile 2020, torna Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 giunto alla puntata finale di questa nuova edizione. Come sempre l’affiatamento tra i concorrenti, le sfide e la scoperta di luoghi e culture distanti sono le carte vincenti di questa trasmissione, condotta anche quest’anno da Costantino della Gherardesca.

Ma quali sono le anticipazioni della decima e ultima puntata di stasera, 14 aprile 2020? Cosa succederà? Vediamolo insieme. Qui di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata finale di Pechino Express 2020 che vedrà i concorrenti in Corea del Sud.

Pechino Express 2020 ultima puntata: anticipazioni

Quella di questa sera, 14 aprile 2020, è l’ultima puntata dell’ottava edizione di Pechino Express. I nostri protagonisti sono ormai giunti nella Corea del Sud e a contendersi il podio sono rimasti soltanto in tre: questa sera vedremo puntare alla vittoria le Collegiale, le Top e i Wedding Planner. Tutte e tre le coppie dovranno percorrere gli ultimi 84 chilometri che dividono Suwon dalla capitale sud coreana. Le tre coppie rimaste in gara hanno viaggiato per 700 chilometri, hanno attraversato tre stagioni diverse (estate, primavera e inverno) e tre bellissimi paesi (Thailandia, Cina e infine Corea del Sud), ma non hanno ancora finito il loro gioco.

Manca l’ultima tappa, quella di questa sera, che coincide con la puntata finale. Le tre coppie in gara di Pechino Express dovranno superare l’ultimo ostacolo e la coppia che trionferà otterrà un premio in denaro da devolvere all’ong OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Le coppie in gara oggi

Di seguito le coppie in gara oggi, 14 aprile 2020, a Pechino Express 8:

Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Dove vedere Pechino Express 2020 in streaming

Il programma di Costantino della Gherardesca va in onda, come detto, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Morto Franco Lauro, lo storico giornalista Rai aveva 58 anni Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 14 aprile 2020 Pechino Express 2020, Corea del Sud: l’itinerario della tappa finale