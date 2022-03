Chi è Patrizia Bonetti, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Patrizia Bonetti, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il programma di Canale 5 torna in prima serata con doppio appuntamento settimanale. Ilary Blasi ha ripreso parte al reality show in qualità di conduttrice e, a spalleggiarla in studio, ci sono due nuovi opinionisti: Vladimir Luxuria e Nicola Savino; mentre, in collegamento dall’Honduras, è tornato Alvin. Ma chi è Patrizia Bonetti? Cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo insieme.

Chi è Patrizia Bonetti: età, programmi, Instagram

Conosciuta soprattutto dal popolo del web, Patrizia Bonetti è nata il 30 settembre 19995 a L’Avana ed è una nota influencer, nonché modella italo cubana. Molto attiva sui social, in particolare Instagram e Facebook, è figlia di mamma cubana e papà italiano, o meglio bolognese. Ha frequentato l’università della Luiss a Roma, ma ha abbandonato gli studi focalizzandosi sulla carriera da influencer. La sua è una famiglia benestante e non l’ha mai nascosto. Su Instagram, in particolare, mostra i suoi viaggi e gli acquisti di lusso. Molto amica di Aida Yespica, Patrizia Bonetti ha sfilato anche per vari brand in occasione delle Fashion Week. Prima ancora di arrivare all’Isola dei Famosi, ha preso parte alla 15esima edizione del Grande Fratello all’epoca condotto da Barbara d’Urso: è entrata nella casa più spiata d’Italia che aveva 22 anni. E, dopo aver frequentato i salotti della d’Urso, in particolare Pomeriggio 5, si è lanciata in un nuovo reality, questa volta in Honduras. Sicura di sé e combattiva, non ha paura di nulla.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.