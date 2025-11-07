Parker: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Parker, film del 2013 diretto da Taylor Hackford, con protagonisti Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis e Nick Nolte. Il film è tratto dal romanzo del 2000 Flashfire: fuoco a volontà, scritto da Donald E. Westlake. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Parker è un ladro specializzato in furti apparentemente impossibili, audace, meticoloso e spietato, ma con un ferreo codice morale che gli impedisce di derubare la povera gente e procurare danno fisico a persone innocenti. Accetta però di partecipare a una rapina con una banda di criminali capeggiata da Melander con l’obiettivo di sottrarre gli incassi dalla Ohio State Fair, fiera locale che raccoglie milioni di dollari. Nonostante un imprevisto il colpo riesce, ma durante la fuga in auto Parker rifiuta la proposta di unirsi alla banda per il loro successivo colpo. Non disposti ad accettare il suo rifiuto e a cedergli la parte di bottino che gli spetta, i criminali aggrediscono Parker e gli sparano, lasciandolo apparentemente morto sul ciglio di una strada deserta.

Parker tuttavia riesce a sopravvivere all’aggressione e viene trovato sulla riva di un fiume da una famiglia di braccianti agricoli che lo soccorre e lo porta in ospedale, salvandogli la vita. Dopo aver ricevuto le opportune cure, però, Parker si trova costretto a fuggire rocambolescamente per evitare di essere interrogato dalle forze dell’ordine allertate dal personale medico. Dopo essere scappato dall’ospedale dove è stato ricoverato, Parker si mette in contatto con Hurley, il padre della sua ragazza, colui che gli passa i lavori, dicendogli di volersi vendicare contro gli uomini che lo hanno tradito sottraendogli la sua parte di bottino e riducendolo in fin di vita, con i quali lo stesso Hurley lo aveva messo in contatto.

Parker: il cast

Abbiamo visto la trama di Parker, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Parker

Jennifer Lopez: Leslie Rodgers

Michael Chiklis: Melander

Wendell Pierce: Carlson

Clifton Collins Jr.: Ross

Nick Nolte: Hurley

Bobby Cannavale: Jake Fernandez

Patti LuPone: Ascension

Carlos Carrasco: Norte

Micah Hauptman: August Hardwicke

Kirk Baltz: Bobby Hardwicke

Emma Booth: Claire

Daniel Bernhardt: Kroll

James Carraway: Quinn

Charleigh Harmon: Bonnie

Sala Baker: Ernesto

Alyshia Ochse: Amber

Sharon Landry: Jen Hurley

Jon Eyez: Jack

Earl Maddox: James

Streaming e tv

Dove vedere Parker in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.