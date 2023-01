Il dramma di Paola Caruso: “Mio figlio non cammina più per colpa di un medico”

Paola Caruso parla per la prima volta dei problemi di salute del figlio

Dopo diversi messaggi sui social, la showgirl Paola Caruso ha parlato per la prima volta in tv dei problemi di salute del figlio Michele.

Nei mesi scorsi, infatti, sul suo profilo Instagram la showgirl aveva chiesto rispetto chiarendo che la sua assenza dai social era dovuta al fatto che il figlio Michele era malato.

Ospite di Verissimo lo scorso sabato 28 gennaio, Paola Caruso ha fatto chiarezza su ciò che è accaduto al suo primogenito.

“Un errore medico gli ha provocato una paresi del nervo sciatico” ha raccontato l’ex Bonas di Avanti un altro.

La showgirl ha raccontato che tutto è iniziato lo scorso novembre mentre mamma e figlio si trovavano in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto: “Michele aveva la febbre e il medico di turno gli ha fatto una puntura e subito dopo quel momento ha iniziato ad avere problemi di deambulazione”.

“Ha provato ad alzarsi ed è caduto dal letto, non sentiva più la gamba perché ha avuto una lesione del nervo sciatico” ha raccontato ancora Paola Caruso.

La showgirl rivela di essersi fidata del medico, salvo poi scoprire che la cura prescritta non è legale in Italia per i pazienti minorenni a causa della sua elevata tossicità: “Oggi Michele cammina col tutore e i medici qui in Italia dicono che il percorso di riabilitazione sarà lungo. Io cerco di farmi forza per lui ma sono distrutta”.