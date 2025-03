Oscar 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione

Nella notte italiana (intorno alle ore 2) tra domenica 2 e lunedì 3 marzo 2025 dall’iconico Dolby Theatre di Los Angeles va in onda l’annuale cerimonia di premiazione degli Oscar 2025, condotta da Conan O’Brien. Anche quest’anno l’evento sarà in esclusiva Rai e la conduzione della serata è stata affidata ad Alberto Matano. Appuntamento su Rai 1 dalle 00.15 di domenica 2 marzo. Dove vedere la notte degli Oscar 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 2 e 3 marzo 2025. Appuntamento in tv in Italia su Rai 1, dalle ore 00.15, e per gran parte della notte, con la conduzione di Alberto Matano. Tanti gli ospiti dello speciale Oscars – La notte in diretta: Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga. In collegamento dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti. La diretta sarà preceduta da uno speciale Tg1 sui momenti più iconici della storia degli Oscar in onda alle 23.35. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare anche la modalità lingua originale per poter seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

Oscar 2025 streaming live

Appuntamento in streaming con la premiazione degli Oscar 2025 su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet.