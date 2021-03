Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2021: biografia, vita privata e cachet per il Festival

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 c’è anche Ornella Vanoni. La grande cantante italiana sarà presente durante una delle cinque serate della kermesse canora e si esibirà sul palco del teatro Ariston. Ovviamente per lei, una delle artiste italiane dalla carriera più longeva, non si tratta della prima apparizione sanremese. Palco che ha calcato sia da concorrente in gara sia da ospite. Ma scopriamo qualcosa in più su Ornella Vanoni. La cantante nasce a Milano il 22 settembre del 1934. È in attività dal 1956, con la pubblicazione di circa 112 lavori (tra album, EP e raccolte) è considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana.

Dotata di uno stile interpretativo unico e sofisticato, nonché di una timbrica vocale fortemente riconoscibile, che ne caratterizzano la forte personalità artistica, Ornella Vanoni vanta un ampio e poliedrico repertorio. Nell’arco della sua lunga carriera, ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 1968 (con Casa bianca) e piazzandosi per ben tre volte al quarto posto, nel 1967 (con La musica è finita), nel 1970 (con Eternità) e nel 1999 (con Alberi): in quest’ultima edizione, Ornella Vanoni è stata la prima artista nella storia del Festival a ricevere il Premio alla carriera. È anche l’unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco (solo Francesco Guccini dopo di lei è stato premiato due volte), e l’unica cantante italiana ad aver ottenuto questo riconoscimento come cantautrice. Ha inoltre vinto una Targa Tenco, che porta complessivamente a tre il numero di riconoscimenti a lei assegnati dal Club Tenco.

Ornella Vanoni, vita privata: mariti e fidanzati

La vita amorosa di Ornella Vanoni è stata molto travagliata. Il suo primo grande amore fu Giorgio Strehler con il quale creò una collaborazione nel 1963 chiamata Piccolo Teatro di Milano. Pur essendo difficile all’inizio, dato che il regista era già sposato, l’amore tra di loro sbocciò. Quando la storia con il regista terminò, Ornella si legò a Gino Paoli, che ai tempi era sposato. La storia non durò molto ed entrò in crisi nel momento in cui la donna ebbe un aborto spontaneo. I due alla fine si lasciarono ma il loro rapporto continuò e quando Gino tentò il suicidio lei andò a trovarlo in ospedale. Qualche tempo dopo Ornella Vanoni ritrovò l’amore con Lucio Ardenzi, con il quale si sposò nel 1960, ma la giovane era ancora innamorata di Paoli e divorziò per tornare con lui pur essendo incinta di Lucio. Dopo queste esperienze la Vanoni si legò a Danilo Sabatini, successivamente al produttore Michelangelo Romano e infine il fumettista Hugo Pratt.

Cachet per Sanremo 2021

Ma quanto prenderà (cachet) Ornella Vanoni per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021? Una cifra ufficiale non c’è. Né la Rai né la stessa artista – ad oggi – hanno rivelato il compenso fissato nel contratto. Secondo diversi rumors, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 mila euro. Ma ripetiamo: nulla di certo.

