One World Together At Home: cantanti e dove vederlo in tv e streaming

Questa sera (o meglio notte) va in scena One World Together At Home, il concerto benefico e casalingo di star mondiali unite per raccogliere fondi per gestire l’emergenza coronavirus. A partire dalle ore 01,45 (italiane) su Rai 1, Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, Ema Stokholma e Fabio Canino condurranno per l’Italia la cronaca del megaconcerto benefico organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al covid-19. Ma quali sono i cantanti che canteranno durante l’One World Together At Home? Di seguito tutte le informazioni.

Cantanti

Chi canta questa notte? Quali sono gli ospiti (cantanti) dell’One World Together At Home? All’evento dell’anno prenderanno parte Elton John, già protagonista dell’altra serata (IHeart Living Room Concert for America), Lady Gaga, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, ma anche Alanis Morissette, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Idris Elba, che era risultato positivo al coronavirus, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas e Stevie Wonder. Fine? Niente affatto: Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith. E per l’Italia? Saranno due i cantanti del nostro Paese che prenderanno parte all’evento: Zucchero e Andrea Bocelli, che ha emozionato con il suo concerto in diretta dal Duomo di Milano il giorno di Pasqua.

Dove vedere One World Together At Home in tv e streaming

Dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il Live Aid “casalingo” e mondiale, dopo la diretta notturna (ore 01,45 Rai 1 e RaiPlay), si vedrà anche sui canali Viacombs in differita il 19 e 20 aprile (lo show va in onda su Abc, Nbc, ViacomCbs Networks alle 2 di notte). Quali sono questi canali? Il 19 aprile (domenica) su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 22 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) alle 23, mentre il 20 aprile su Mtv alle 22.50, su Mtv Musica (canale 704 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 18 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) a mezzanotte. Insomma, perdersi questo grande evento benefico sarà quasi impossibile. Buona visione!

