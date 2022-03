Omicidio a Las Vegas: trama, cast e streaming del film

Stasera, 7 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Omicidio a Las Vegas, film del 2021 diretto da Tim Kirkby, con Charlie Hunnam, Marc Farley, Rachel Hendrix, Suehyla El-Attar e Mel Gibson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Charlie Waldo è un poliziotto di Los Angeles, che ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico che passa i suoi giorni ubriaco sul set del suo show televisivo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, lui è il principale sospettato e Waldo viene convinto a rientrare in servizio per indagare sull’accaduto.

Omicidio a Las Vegas: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Omicidio a Las Vegas, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rupert Friend: Wilson Sikorsky

Charlie Hunnam: Charlie Valdo

Mel Gibson: Alastair Pinch

Clancy Brown: Big Jim Cuppy

Method Man: Swag Doggg

Dominic Monaghan: Warren Gomes

Robin Givens: Fontella Davis

Morena Baccarin: Lorena Nascimento

Paul Ben Victor: Tenente Pete Conady

David Pasquesi: Dario Jamshidi

Streaming e tv

Dove vedere Omicidio a Las Vegas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.