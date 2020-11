Occhi Niagara, il testo della canzone di Hu ad AmaSanremo

Hu questa sera gareggia come uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, il programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani e va in onda in seconda serata con la conduzione di Amadeus. La canzone di Hu si intitola Occhi Niagara. Ecco il testo:

Non sai che le onde si vanno ad aspettare

forse è per questo che forse cerchi il mare

come una boa che brucia sul locale

dove vado sempre per ricominciare

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Non sai che la testa va al condizionale

può cambiare sempre o restare uguale

come l’alba che aspetto nel locale

dove vado sempre per ricominciare

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Ma vorrei due mazzi di chiave per la stessa porta

dividere il caffè e anche la doccia

ho fatto un salto nel vuoto nei tuoi occhi Niagara

il tuo nome è ma io ti chiamo casa

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Niagara

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di “Occhi Niagara” di Hu ad AmaSanremo, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

