Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 aprile

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 aprile

Torna questa sera, domenica 18 aprile 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Riflettori puntati sull’Oms, sul mancato aggiornamento del piano pandemico e sul giallo del dossier della sezione Oms di Venezia. Dopo la pubblicazione delle chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, da Giletti sarà ospite Francesco Zambon, il ricercatore che aveva redatto il dossier, pubblicato il 13 maggio 2020 e poi scomparso nel giro di 24 ore. Nuovi documenti sulla vicenda. Interverranno Luca Telese, Sandra Amurri e Francesco Borgonovo.

Stasera a Non è l’Arena ci saranno poi nuove rivelazioni sul caso ’Concorsopoli‘ alla Regione Lazio e non solo. Mentre il nuovo presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi – subentrato a Mauro Buschini dopo le sue dimissioni – ha annullato in via cautelativa le assunzioni finite sotto i riflettori. Si scopre che la graduatoria del comune di Allumiere è stata utile non solo al consiglio regionale del Lazio ma anche a diversi comuni dell’hinterland orientale della Capitale. Parteciperanno al dibattito Chiara Colosimo, Vauro e Peter Gomez.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 18 aprile, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

