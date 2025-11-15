No Other Land: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda No Other Land, film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor (che ha curato anche la fotografia) ed Hamdan Ballal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Girato nell’arco di cinque anni, dal 2019 al 2023, documenta gli sforzi di Basel Adra ed altri attivisti palestinesi di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania, da parte delle forze di difesa israeliane (IDF), per costruirci un poligono di tiro e zona d’addestramento militare. Un’ingiunzione della Corte suprema di Israele ha infatti respinto un ricorso pluridecennale dei suoi abitanti contro questa decisione, non riconoscendo l’esistenza di Masafer Yatta sebbene quest’ultimo sia attestato sulle carte geografiche dal XIX secolo. Essendo parte della “Zona C” della Cisgiordania, l’area è sotto il completo controllo civile e militare dell’IDF, che limita arbitrariamente gli spostamenti della popolazione e arresta chi si espone in proteste pacifiche contro l’occupazione, come in una scena col padre di Basel, Nasser, un benzinaio anch’egli con un passato da attivista. Il film incorpora anche filmati d’archivio girati dalla famiglia Adra nell’arco di vent’anni (fra cui una visita di Tony Blair al villaggio nel 2009). Forte di questa tradizione, Basel decide di iniziare a filmare dopo l’arrivo delle prime ruspe nell’estate 2019.

No Other Land: il cast

Abbiamo visto la trama di No Other Land, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Basel Adra: se stesso

Yuval Abraham: se stesso

Nasser Adra: se stesso

Shamiya Abu Aram: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere No Other Land in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.