Chi sono i 5 figli di Cristiana Ciacci e nipoti di Little Tony

Chi sono i 5 figli di Cristiana Ciacci e nipoti di Little Tony, ricordato oggi – 28 maggio 2023 – a Domenica In? Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha avuto 5 figli nati da tre uomini. Oggi la figlia dell’autore di Cuore Matto sarà tra gli ospiti di Domenica In e ricorderà il padre. Con lei anche i nipoti del cantante.

La donna, come detto, ha dato alla luce cinque figli che sono accomunati da una particolarità: il nome di ognuno di loro inizia con la lettera M ovvero Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia. Il primogenito della Ciacci, Mirko in passato ha ricordato il noto nonno proprio a Domenica In dove era apparso insieme alla sorella Martina e la mamma: “Era molto simpatico, giovanile, si preoccupava sempre per noi. Quando sei bambino e passi del tempo col nonno pensi che possa essere una persona normale, noi invece abbiamo vissuto questo contrasto tra un nonno e un personaggio famoso”, le sue parole.

Dello stesso avviso Cristiana che ricordando il padre con un simpatico aneddoto ha detto: “Era affettuosissimo, ma aveva il terrore che qualcuno potesse chiamarlo nonno e associarlo alla parola vecchio. La fobia gli è passata quando ha visto che nessuno lo trattava da anziano, visto che si tingeva i capelli, si buttava per terra mentre cantava, usciva con le ragazze e guidava la spider”.

La nipote di Little Tony, Martina, ha poi raccontato: “Mi mancano le domeniche a pranzo, per noi era importante passare dei momenti di serenità, dei bei momenti in famiglia”. Piccola curiosità: Mirko ha ereditato dal nonno e dalla madre la passione per la musica.