Chi è Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs ospite a Ballando con le stelle 2022

Chi è Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs ospite – con il marito, campione olimpico – oggi (26 novembre) a Ballando con le stelle 2022? Nicole è nata in Sud-America (in Ecuador) il 17 settembre 1993. Fin da bambina si trasferisce insieme alla famiglia a Novi Ligure. Conosce il marito Marcel Jacobs quattro anni fa nel 2018 a Milano in una serata in discoteca. Da qui nasce la storia d’amore tra i due con Nicole che decide di trasferirsi a Roma dove Marcel si allena: nel 2019 nasce il figlio Anthony, mentre nel 2020 ecco arrivare la piccola Meghan. Il 17 settembre 2022 il matrimonio con il campione.

Lavoro

Che lavoro fa Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs? Nicole possiamo definirla come una influencer, modella, fashion-blogger. Lei stessa si autodefinisce come una “fashion-girl”. Tra le sue peculiarità e passioni c’è quella dei tatuaggi. A La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle proprie abitudini alimentari e dello stile di vita che persegue praticando molto sport: “Con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi”. Uno dei suoi piatti preferiti sono le ceviche, ricetta a base di pesce e frutti di mare marinati nel limone, piatto tipico proprio di alcuni paesi dell’America Latina. Dopo le nozze Nicole e Marcell partiranno in luna di miele verso le Maldive e Bali. E per Nicole, grande appassionata di viaggi, sarà certamente una bella avventura.

Chi è Marcell Jacobs

Abbiamo conosciuto Nicole Daza, ma cosa sappiamo su Marcell Jacobs, il marito? Lamont Marcell Jacobs Jr. nasce a El Paso il 26 settembre 1994 da papà americano e mamma italiana. E’ un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

Detiene i record europei dei 100 metri piani, grazie al tempo di 9″80 corso in finale ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, e dei 60 metri piani con il tempo di 6″41 con cui ha vinto i Mondiali indoor di Belgrado 2022, nonché il record nazionale della staffetta 4×100 m (insieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu), grazie ai 37″50 stabiliti ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, prestazione che contestualmente è valsa la medaglia d’oro.

È stato il primo italiano capace di qualificarsi per la finale olimpica dei 100 metri piani maschili e di vincere la medaglia d’oro nella specialità.