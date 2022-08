Next: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 17 agosto 2022, va in onda su Italia 1 Next, un film del 2007 con protagonista Nicolas Cage. Diretto da Lee Tamahori, la pellicola è liberamente ispirata ad un racconto fantascientifico intitolato Non saremo noi di Philip K. Dick. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Next racconta di Cris Johnson, che si presenta come un mago di Las Vegas, infatti tutti lo conoscono come Frank Cadillac. L’uomo ha un talento segreto, inteso anche come una maledizione al tempo stesso, ovvero può predire il futuro, o almeno quello che accadrà nell’immediato. Per questo sfrutta abilmente questo talento per il suo lavoro di mago in uno squallido locale di Las Vegas dove si esibisce tutte le sere. L’abilità di Cris non passa inosservata per cui viene tenuto sotto controllo tramite le videocamere di sicurezza. Anche un agente dell’FBI, Callie Ferris, vuole servirsi delle sue capacità per sventare un attentato terroristico.

Next: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, passiamo invece a valutare il cast. Come già anticipato, Next è guidato da Nicolas Cage che interpreta il protagonista, il mago Cris Johnson. Ecco l’elenco degli attori e i relativi personaggi:

Nicolas Cage: Cris Johnson “Frank Cadillac”

Jessica Biel: Elizabeth “Liz” Cooper

Julianne Moore: Agente Callie Ferris

Thomas Kretschmann: Mr. Smith

Peter Falk: Irv

Tory Kittles: Cavanaugh

José Zúñiga: capo della sicurezza

Jim Beaver: Wisdom

Jason Butler Harner: Jeff Baines

Michael Trucco: Kendall

Enzo Cilenti: Sig. Jones

Laetitia Danielle: Sig.na Brown

Nicolas Pajon: Sig. Green

Sergej Trifunovic: Sig. White

Charles Chun: Davis

Streaming e TV

Dove vedere Next in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Italia 1 mercoledì 17 luglio 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.