Netflix offre 1000 dollari per guardare in 17 giorni le prime due stagioni di una serie tv

In questi giorni di quarantena forzata – causa Coronavirus – in tanti hanno cercato di aiutare i cittadini di tutto il mondo a combattere la noia e la tristezza. E Netflix, a suo modo, ha cercato di dare uno spunto ai suoi affezionati utenti mettendo in palio 1000 dollari per una seduta di binge watching. In vista della terza stagione di Ozark, Netflix ha messo in palio un ricco bottino per chi riuscirà a guardare le prime due stagioni della serie tv in 17 giorni.

La terza stagione di Ozark arriverà il 27 marzo e Netflix sta cercando appassionati di binge watching che vogliano guardare le prime stagioni per un totale di venti ore. L’iniziativa è riservata agli utenti con residenza americana e chi verrà scelto dalla piattaforma streaming riceverà, oltre a un compenso economico di 1000 dollari, anche una gift card Netflix e un kit di sopravvivenza con i gadget di Ozark.

Cosa serve per partecipare? Residenza negli USA, compilare un format online e spiegare in 300 parole perché siete fan della serie tv. Avete tempo fino al 27 marzo.

Ozark, di cosa parla la serie tv Netflix

Ozark racconta la storia della famiglia Byrde che cerca di condurre una vita normale ma, di normale, in realtà ha ben poco. Il capofamiglia Marty si occupa di consulenze finanziarie a Chicago, ma il suo lavoro è soltanto una copertura perché Marty ricicla denaro sporco per uno dei più grandi cartelli della droga messicani. Con meticolosa precisione, Marty riesce a mandare avanti le due vite parallele, finché un pericoloso cliente non scopre delle grandi perdite.

A quel punto Marty decide di trasferirsi con la moglie Wendy e i figli da Chicago a Ozark, una piccola cittadina del Missouri: qui, Marty ha assicurato al Boss del Rio che sarà più facile riciclare denaro in pochissimo tempo, lontano dall’attenzione dei federali. Eppure, nella cupa e fredda cittadina, Marty s’imbatte subito nelle prime difficoltà: quella che appariva essere una realtà tranquilla e facile da manipolare in realtà è popolata da una fitta rete di criminali.

