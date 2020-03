Coronavirus, Jared Leto era in meditazione nel deserto e ha scoperto soltanto adesso dell’emergenza Covid-19

Era lontano da tutto e tutti, impegnato in un ritiro spirituale nel bel mezzo del deserto. Soltanto al suo rientro, Jared Leto ha scoperto che il mondo era cambiato, travolto da un’emergenza sanitaria senza precedenti. Il celebre frontman dei Thirty Seconds to Mars, e attore Premio Oscar, ha scoperto del Coronavirus dopo essersi ritirato in solitudine per un paio di settimane. Il cantante ha commentato il quadro mondiale odierno via Twitter, spiegando la sua sorpresa e invitando i follower a stare a casa. “Wow, dodici giorni fa ho cominciato una meditazione silenziosa nel deserto”, ha spiegato il cantante su Twitter, dov’è seguito da oltre 4 milioni di follower. “Non avevamo il telefono né potevamo comunicare in alcun modo. Non avevamo idea di cosa stesse succedendo al di fuori della struttura”.

Jared Leto scopre del Coronavirus: “Il mondo è cambiato”

In un altro tweet, l’attore ha spiegato le sensazioni che ha provato rimettendo piede in una città fantasma. “Ieri sono uscito e mi sono ritrovato in un mondo completamente differente, un mondo che è cambiato completamente, una cosa che mi fa uscire di testa”. Ricordiamo che anche negli Stati Uniti l’emergenza Coronavirus è stata percepita forte e chiara e il Presidente Trump ha dovuto attuare misure di isolamento e chiusura: i cittadini non possono uscire in gruppo né per mangiare né per incontrarsi, evitare gli spostamenti non necessari e seguire le regole che stanno adottando in tutto il mondo.

“Sto inviando messaggi ai miei amici e alla famiglia in tutto il mondo, cercando di recuperare quello che mi sono perso. Spero stiate bene, mando energia positiva a tutti. State a casa, state al sicuro”, ha concluso il cantante.

