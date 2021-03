Chi è Nesli, l’ospite di Fasma al Festival di Sanremo 2021

Chi è Nesli, il cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta con Fasma al Festival di Sanremo 2021? Si tratta di un rapper, cantautore e produttore discografico, fratello minore del rapper Fabri Fibra. Pseudonimo di Francesco Tarducci, Nesli nasce a Senigallia, in provincia di Ancona, il 29 dicembre del 1980.

Ultimo di tre fratelli, all’età di 16 mentre maneggia una pistola spara per sbaglio a un amico, riducendolo in fin di vita. Nesli e suo fratello Fabri Fibra hanno interrotto ogni rapporto nel 2008 senza chiarire mai i motivo del loro distacco.

Appassionato di rap, Nesli muove i primi passi nel mondo della musica quando suo fratello è già avviato sulla scena rap. Dopo aver inciso la demo Fitte da latte, che riscuote un discreto successo nell’ambiente, e collaborato con diversi artisti, nel 2003 pubblica l’album d’esordio, dal titolo Ego.

L’anno successivo Nesli pubblica un nuovo album, Home, mentre il terzo disco, Le verità nascoste, arriva nel 2007. Dopo il mixtape Nesliving Vol. 1, arriva un altro album, Fragile – Nesliving Vol. 2, seguito, nel 2010, dal quinto album dell’artista, il lcui titolo è L’amore è qui.

Nel sesto album, pubblicato nel 2012 e il cui titolo è Nesliving Vol. 3 – Voglio, Nesli abbandona il rap per il pop. L’anno successivo, il cantante scrive Dimentico tutto per Emma Marrone, mentre nel 2014 arriva un nuovo album, Andrà tutto bene.

Nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Do retta a te in coppia con Alice Paba, mentre qualche mese dopo fa il suo debutto in tv partecipando al talent show Celebrity MasterChef Italia.

Nel 2021 torna al Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse) per duettare, nel corso della terza puntata, con Fasma, sulle note di La fine, brano dello stesso Nesli.

