Nemico Pubblico: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Nemico pubblico, film del 1998 diretto da Tony Scott con Will Smith e Gene Hackman. Un film d’azione che vede come tema principale la privacy dei cittadini americani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Verso la fine degli anni ’90, il Congresso degli Stati Uniti lavora per far passare una nuova Legge che espande radicalmente il potere di sorveglianza sugli individui da parte delle Agenzie di Intelligence. Molti politici, movimenti e gruppi no-profit sono contrari a questa Legge. Anche un membro del congresso, Phil Hammersley, è fermamente contrario.

L’ufficiale della NSA Thomas Reynolds incontra Hammersley in un parco pubblico per discutere della Legge, ma lo droga e lo uccide spargendo antidolorifici nella sua auto e, spingendolo in un lago, fa sembrare il tutto un incidente causato dalla droga. L’ufficiale però non si accorge di una videocamera installata dal ricercatore Daniel Zavitz, che ha ripreso l’intero incidente. Zavitz scopre l’omicidio, trasferisce il filmato su un dischetto e informa un giornalista. Reynolds viene a conoscenza del filmato e spedisce un team per recuperare il video. Mentre fugge, Zavitz incontra un vecchio amico di college, l’avvocato Robert Clayton Dean, e mette di nascosto il dischetto in uno dei sacchetti dell’amico. Zavitz subito dopo viene ucciso da un camion, e, successivamente, anche il giornalista viene eliminato.

Quando la NSA scopre che Dean potrebbe avere il video, un team irrompe nella sua casa e installa un impianto di sorveglianza. Poi diffondono la falsa notizia che Dean passa delle informazioni riservate a Rachel Banks, un’ex fidanzata. La falsa notizia distrugge la vita di Dean: viene licenziato, il suo conto corrente viene congelato e sua moglie lo sbatte fuori di casa. Inseguito dalla NSA, Dean incontra Rachel Banks che organizza un incontro con “Brill”, uno dei suoi contatti segreti. Egli è un agente della NSA in pensione il cui vero nome è Edward Lyle, che aiuta Dean.

Nemico pubblico: il cast

Abbiamo visto la trama di Nemico pubblico, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco completo:

Will Smith: Robert Clayton Dean

Gene Hackman: Brill / Edward Lyle

Jon Voight: Thomas Brian Reynolds

Regina King: Carla Dean

Gabriel Byrne: Il falso Brill

Lisa Bonet: Rachel Banks

Jack Black: Fiedler

Seth Green: Selby

Stuart Wilson: Sen. Sam Albert

Laura Cayouette: Christa Hawkins

Jason Robards: Phillip Hammersley

Loren Dean: Hicks

Barry Pepper: Detective David Pratt

Ian Hart: Det. John Bingham

Jake Busey: Krug

Scott Caan: Jones

Bodhi Elfman: Van

Jamie Kennedy: Jamie Williams

Jason Lee: Daniel Leon Zavitz

Tom Sizemore: Boss Paulie Pintero

Anna Gunn: Emily Reynolds

Lillo Brancato: Operaio picchiato

John Capodice: Altro operaio

Grant Heslov: Lennie

Streaming e tv

Dove vedere Nemico Pubblico in diretta tv e live streaming? Il film del 1998 va in onda oggi, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.