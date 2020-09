Chi è Nello Sorrentino, il fidanzato di Carlotta Dell’Isola a Temptation Island 2020

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta Dell’Isola. Si tratta di una delle sei coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Carlotta e Nello sono fidanzati da ben sei anni, per cui adesso secondo la ragazza è arrivato il momento di dare una svolta alla relazione, motivo per cui vorrebbe sposarsi. Nello non è dello stesso parere e preferirebbe la convivenza.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Nello Sorrentino

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta e ha 32 anni. Nato il 4 dicembre 1988, è di Napoli. Tifosissimo della squadra partenopea, per lui, come per la fidanzata, è la prima esperienza nel mondo della tv. Si sono conosciuti nel 2014, quando lui aveva 26 anni. Carlotta vorrebbe concretizzare il rapporto e passare allo step successivo: il matrimonio. Nello non ci pensa e, al massimo, è disposto ad accettare la convivenza. “Siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo oppure ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio”, spiega Carlotta nel video di presentazione. “Lei vuole a tutti i costi sposarsi, io invece al contrario suo sono per la convivenza”, ha dichiarato Nello.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Nello Sorrentino, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre).

