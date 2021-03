I Negramaro ospiti a Sanremo 2021: chi sono i membri della band e cachet

Sul palco del Festival di Sanremo 2021 ci saranno anche i Negramaro. No, non saranno in gara, ma ospiti della 71esima edizione del Festival condotto da Amadeus e Fiorello. A capitanarli ci sarà ovviamente Giuliano Sangiorgi, il leader. Al suo fianco Emanuele (Lele) Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). Ma scopriamo qualcosa di più su di loro. Chi sono i Negramaro?

Il gruppo trae il nome un vitigno della terra d’origine della band, il Salento, in Puglia. La band è stata fondata nel 2000 a Copertino da Sangiorgi, Carlà e Spedicato, a cui si sono presto aggiunti, nell’agosto dello stesso anno, Mariano, De Rocco e Tasco. A due mesi dalla fondazione registrano un demo contenente i brani Es-senza, Gravido, Non scappo più, Astolfo e la rivisitazione di Amarsi un po’ di Lucio Battisti; successivamente tengono svariate esibizioni dal vivo, diventano ben presto un fenomeno emergente del circuito alternativo.

Nel 2001 la band entra nel novero dei dieci finalisti del concorso Brand: New Talent di MTV e nello stesso anno si aggiudica la vittoria del Tim Tour, culminato con un concerto pubblico a Palermo. Nel giugno 2002 i Negramaro pubblicano l’EP 000577, composto da tre inediti e una traccia video, e al termine dell’anno ottengono un contratto discografico con la Sugar, etichetta guidata da Caterina Caselli. Il primo album dei Negramaro, dal titolo omonimo, è stato pubblicato nel 2003, venendo anticipato il 7 febbraio dal singolo Solo. L’anno successivo è stata la volta del secondo album in studio 000577, con il quale il gruppo comincia ad affermarsi nel circuito mainstream. L’album dei Negramaro vede la produzione di Corrado Rustici in alcuni brani: è l’inizio di una collaborazione artistica che si ripeterà per Mentre tutto scorre (2005) e La finestra (2007). A conferma delle esibizioni dal vivo del gruppo rock salentino, i Negramaro partecipano, negli anni, a tutti i principali festival italiani, come il concerto del Primo Maggio, l’Heineken Jammin’ Festival, il Meeting etichette indipendenti di Faenza, l’Arezzo Wave e l’MTV Day.

La malattia di Lele Spedicato

Il chitarrista dei Negramaro (ospiti oggi al Festival di Sanremo 2021), nel settembre 2018, è stato colpito da un’emorragia cerebrale e trasportato di urgenza presso l’Ospedale Vito Fazzi, a Lecce. Al suo arrivo in ospedale il chitarrista era in coma e, a seguito di una Tac, gli è stata diagnosticata una emorragia cerebrale profonda. I medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio. Dopo mesi di preoccupazioni Lele è finalmente uscito di pericolo ed è tornato alla sua amata musica e dagli amici Negramaro.

Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi, frontman del gruppo Negramaro (oggi a Sanremo 2021), è nato a Nardò (in Puglia) il 24 gennaio del 1979. Oltre a comporre tutti i brani della sua band, è autore e compositore per altri artisti come, ad esempio, Andrea Bocelli.

Cachet Sanremo 2021

Ma quale cachet hanno preso i Negramaro per partecipare al Festival di Sanremo 2021? La cifra ufficiale non è stata comunicata né dalla Rai né dagli artisti. Non è quindi dato sapere quanto hanno preso gli artisti per partecipare alla serata. C’è però chi ipotizza delle cifre che oscillano tra i 25 mila e i 50 mila euro. Ma non ci stupiremmo se fossero superiori vista l’importanza nazionale della band.

