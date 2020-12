Natale in casa Cupiello streaming e diretta tv: dove vedere il film con Sergio Castellitto

Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Natale in casa Cupiello, film per la tv diretto da Edoardo De Angelis, attesa trasposizione televisiva della celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo con protagonista Sergio Castellitto. Una serata evento, nel 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo, che la Rai propone ai telespettatori alla vigilia delle prossime festività natalizie. Dove vedere Natale in casa Cupiello in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 22 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Natale in casa Cupiello streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, si potrà recuperare il film e goderselo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Trama

Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello prepara il presepe; è il suo mondo perfetto, al riparo dalla realtà, dove ogni cosa trova la sua giusta collocazione. Ma a nessuno interessa. Non a suo figlio Tommasino, nonostante i tentativi di seduzione. Non a sua moglie Concetta, che ha ben altro a cui pensare: l’altra figlia, Ninuccia, infatti ha deciso di lasciare il ricco marito Nicolino per l’uomo che ha sempre amato, Vittorio, e gli ha scritto una lettera per comunicarglielo. Concetta riesce a evitare quella che per la famiglia sarebbe una sciagura, ma la missiva capita nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero. Nicolino scopre così il tradimento della moglie. Durante la vigilia di Natale, la sbadataggine di Luca mette di fronte i due rivali e la realtà irrompe prepotente nel clima presepiale di casa Cupiello. Tutto sembra perduto, ma in soccorso di Luca, morente, arriva ancora una volta il suo presepe.

