Questa sera, 9 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Napoli milionaria, la versione per il piccolo schermo della famosa commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Scritta nel 1945 dal grande drammaturgo, Napoli milionaria è la prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari, e il suo riadattamento per la tv, per la regia di Franza Di Rosa, vede come interpreti Massimo Ranieri, Barbara De Rossi ed Enzo Decaro. Si tratta della seconda di quattro commedie del grande De Filippo portate sul piccolo schermo dalla Rai, in onda a partire dalle 21.10. Ma di cosa parla Napoli milionaria? Ecco qui di seguito la trama.

La commedia racconta la storia della famiglia Jovine, composta da Gennaro Jovine (Ranieri), dalla moglie Amalia (Barbara De Rossi) e dai figli. Gli Jovine sono in ristrettezze economiche e, per sbarcare il cosiddetto lunario, decidono di darsi alla “borsa nera”, cioè al commercio illegale di prodotti di prima necessità. Quando però, nel corso di un controllo della polizia, tutto viene messo a rischio Gennaro dovrà fingersi morto. Nel frattempo Amalia si legherà moltissimo all’amico Errico Settebellizze (Enzo Decaro), mentre sua figlia Maria Rosaria (Ester Botta) resterà incinta di un soldato americano e il figlio Amedeo (Fabrizio Nevola) inizierà a rubare auto.

Quando finalmente Gennaro sarà uscito dal carcere troverà una famiglia molto diversa da quella che ha lasciato, tanto da non badare a lui mentre è presa dai festeggiamenti per il compleanno di Errico. L’unico rapporto che riuscirà a recuperare sarà quello con la figlia più piccola, Rituccia, molto ammalata, a cui Gennaro racconterà i suoi pensieri, tra cui il celeberrimo “Ha da passà ‘a nuttata”.

