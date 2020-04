Napoli Milionaria: i personaggi della commedia di Eduardo De Filippo

Napoli Milionaria: i personaggi della commedia

NAPOLI MILIONARIA PERSONAGGI – Questa sera, 9 aprile 2020, va in onda in prima serata su Rai 3 Napoli Milionaria, la commedia del 1945 di Eduardo De Filippo trasmessa nella versione per la tv con Massimo Ranieri, Barbara De Santi ed Enzo Decaro. Ma quali sono i personaggi di quest’opera così celebre? Eccoli come indicato nel testo dallo stesso autore:

Napoli Milionaria: trama, cast e streaming

Maria Rosaria

Amedeo

Gennaro Jovine

Amalia

Donna Peppenella

Adelaide Schiano

Federico

Errico ‘Settebellizze’

Peppe o’ Cricco

Riccardo Spasiano, ragioniere

brigadiere Ciappa

Assunta

Teresa

Margherita

o’ miezo Prevete

il Dottore

La trama completa di Napoli Milionaria

Napoli Milionaria personaggi, il cast

Tanti gli attori amati dal pubblico presenti nella commedia Napoli Milionaria. Innanzitutto Massimo Ranieri, protagonista di tutto questo ciclo dedicato ai capolavori del maestro De Filippo. Nel cast anche Barbara De Rossi ed Enzo Decaro. La regia è affidata a Franza Di Rosa.

Massimo Ranieri interpreta il protagonista, Gennaro Jovine, mentre la De Rossi è sua moglie Amalia. Enzo De Caro veste invece i panni di Errico Settebellizze, con cui Amalia stringe una forte amicizia. Altri interpreti nel cast di Napoli Milionaria sono Ester Botta nel ruolo di Maria Rosaria e Fabrizio Nevola in quello di Amedeo.

Il cast completo di Napoli Milionaria

Napoli Milionaria: diretta tv e streaming

Come vedere la commedia Napoli Milionaria in tv? Semplicissimo: come già anticipato, l’opera va in onda stasera – giovedì 9 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Potrebbero interessarti The Departed: trama, cast, colonna sonora e streaming del film con Leonardo Di Caprio The Departed colonna sonora: le canzoni del film con Leonardo Di Caprio Doc – Nelle tue mani: anticipazioni della terza puntata

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming la commedia grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming