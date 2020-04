Napoli Milionaria: trama e cast della commedia di Eduardo De Filippo

Torna stasera, giovedì 9 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 il grande teatro di Eduardo De Filippo nella versione per la tv curata da Massimo Ranieri con la straordinaria commedia Napoli Milionaria. Un grande classico del 1945 e portata sul piccolo schermo già nel 2011. La Rai, in questa fase difficile per l’emergenza Coronavirus, ha deciso di riproporre alcune delle sue trasmissioni più belle, tra cui questo ciclo di commedie di Eduardo con Massimo Ranieri.

Dopo Filumena Marturano e Questi fantasmi, stasera è la volta di Napoli Milionaria. Nel cast anche Barbara De Rossi ed Enzo Decaro. La regia è affidata a Franza Di Rosa. Si tratta della prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari. Di seguito la trama e il cast.

Napoli Milionaria, la trama della commedia

Scritta nel 1945, Napoli Milionaria è senz’altro una delle commedie di Eduardo più famose e belle. Questa sera su Rai 3 viene riproposta la versione per la tv con Massimo Ranieri, Barbara De Rossi ed Enzo Decaro. Il protagonista è Gennaro Jovine (Massimo Ranieri) che durante la guerra vive insieme alla famiglia, composta dalla moglie Amalia (Barbara De Rossi) e dai figli.

Gli Jovine, per sopravvivere in un periodo difficile come quello della seconda guerra mondiale, si danno alla borsa nera, ovvero al commercio illegale di prodotti di prima necessità, fin quando, durante un sopralluogo della polizia, Gennaro deve fingersi morto per non far scoprire gli affari di famiglia. Portato in carcere, il resto della famiglia protagonista di Napoli Milionaria continua a trovare dei modi per sopravvivere. Amalia, in particolare, stringe una particolare amicizia con Errico Settebellizze (Enzo Decaro), mentre la figlia Maria Rosaria (Ester Botta) resta incinta di un soldato americano e il figlio Amedeo (Fabrizio Nevola) inizia a rubare auto. Tornato dal carcere, Gennaro trova una famiglia del tutto diversa, che lo ignora mentre festeggia il compleanno di Errico. Ecco che allora l'unico interlocutore sarà la figlia più piccola, Rituccia, gravemente ammalata, a cui Gennaro racconterà i suoi pensieri, tra cui il celeberrimo "Ha da passà 'a nuttata", ormai diventato di uso comune.

La trama completa di Napoli Milionaria

Napoli Milionaria, il cast

Tanti gli attori amati dal pubblico presenti nella commedia Napoli Milionaria. Innanzitutto Massimo Ranieri, protagonista di tutto questo ciclo dedicato ai capolavori del maestro De Filippo. Nel cast anche Barbara De Rossi ed Enzo Decaro. La regia è affidata a Franza Di Rosa.

Massimo Ranieri interpreta il protagonista, Gennaro Jovine, mentre la De Rossi è sua moglie Amalia. Enzo De Caro veste invece i panni di Errico Settebellizze, con cui Amalia stringe una forte amicizia. Altri interpreti sono Ester Botta nel ruolo di Maria Rosaria e Fabrizio Nevola in quello di Amedeo.

Il cast completo di Napoli Milionaria

Personaggi

Personaggi

Quali sono i personaggi di Napoli Milionaria? Eccoli come indicato nel testo dallo stesso autore:

Maria Rosaria

Amedeo

Gennaro Jovine

Amalia

Donna Peppenella

Adelaide Schiano

Federico

Errico ‘Settebellizze’

Peppe o’ Cricco

Riccardo Spasiano, ragioniere

brigadiere Ciappa

Assunta

Teresa

Margherita

o’ miezo Prevete

il Dottore

I personaggi di Napoli Milionaria

Curiosità su Napoli Milionaria

Non tutti sanno che le musiche sono state realizzate dal maestro Ennio Morricone, il quale ha commentato: “Le musiche da me composte per le Commedie di Eduardo De Filippo, le ho scritte pensando ad una doppia linea percettiva ed espressiva. La prima, didascalica, va di pari passo con la sensibilità e l’emozionalità degli eventi che la storia racconta e dei suoi interpreti. La seconda cerca, attraverso una maggiore attenzione alla storia di Napoli, specie alle sue tracce musicali, le ragioni di un uso di un moderato cromatismo del materiale sonoro (senza cadere nel folklore) un ascolto più storicamente rispettoso che sia coerente con le tradizioni della città : cantastorie, venditori ambulanti, suonatori di strada, serenate e canti domestici, etc..etc..ma elaborati e riscattati dalla loro apparente umiltà. Tutto questo in pieno accordo con Massimo Ranieri che ha condiviso queste scelte”.

Napoli Milionaria: diretta tv e streaming

Come vedere la commedia Napoli Milionaria in tv? Semplicissimo: come già anticipato, l’opera va in onda stasera – giovedì 9 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming la commedia grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

