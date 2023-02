Muschio Selvaggio da Sanremo 2023 streaming e diretta tv: dove vedere Fedez e Luis Sal

Muschio Selvaggio da Sanremo 2023 è il podcast di successo di Fedez e Luis Sal che per la prima volta sbarca in televisione, su Rai 2, direttamente da Sanremo, in occasione della 73esima edizione del Festival. Previste cinque puntate, dal 7 all’11 febbraio 2023, proprio nei giorni in cui i 28 artisti si esibiscono all’Ariston, durante le serate condotte da Amadeus. Ma dove vedere Muschio Selvaggio da Sanremo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Il podcast andrà in onda per la prima volta in televisione, in esclusiva su Rai 2 per 15 minuti alle 18.45 tutti i giorni, dal 7 all’11 febbraio (per un totale di cinque puntate). Quella su Rai 2 come detto sarà una pillola della durata di 15 minuti, dalle 18.45 alle 19. I due conduttori cureranno la striscia quotidiana e al tavolo di Muschio Selvaggio si alterneranno ogni giorno ospiti diversi per raccontare il Festival, i retroscena e le sue innumerevoli curiosità.

Muschio Selvaggio da Sanremo 2023 streaming live

Sarà possibile seguire la puntata integrale di Muschio Selvaggio con Fedez e Luis Sal, da Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023, sulle piattaforme di streaming Rai, RaiPlay e RaiPlay Sound, a partire dalle ore 19.00. Le puntate integrali avranno una durata di 40 minuti circa.

Anticipazioni

Muschio Selvaggio, il podcast ideato da Fedez e Luis Sal che conta 1,11 milioni di iscritti e oltre 177 milioni di visualizzazioni, arriva per la prima volta in televisione. Per la Rai si tratta quindi di un nuovo esperimento di portare un programma forte del web in tv, come successo durante i Mondiali di Qatar con la Bobo Tv, che aveva una striscia su Rai 1. Mischio Selvaggio sarà dunque uno dei tanti programmi che la Rai offrirà durante la settimana di Sanremo, e sarà votato in particolare a catturare il pubblico giovane.

Fedez sarà uno dei grandi protagonisti di Sanremo 2023. Ricordiamo che la moglie, Chiara Ferragni, condurrà al fianco di Amadeus e Gianni Morandi la prima serata e la finale del Festival. Nella serata delle Cover, quella di venerdì, Fedez sarà sul palco dell’Ariston per duettare con gli Articolo 31. Sarà inoltre protagonista in una serata del palco galleggiante al largo di Sanremo dalla nave Costa Smeralda.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vederlo in streaming, ma quante puntate sono previste per Muschio Selvaggio da Sanremo 2023? In tutto cinque puntate, in onda su Rai 2 durante i giorni del Festival, e cioè dal 7 all’11 febbraio 2023, alle ore 18.45 per 15 minuti. La puntata integrale di 40 minuti sarà disponibile su Rai Play. Ecco la programmazione completa.