MotherFatherSon, quante puntate sono, durata, quando finisce

Richard Gere nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv? Stiamo parlando di MotherFatherSon, una miniserie in arrivo su Sky Atlantic a partire da lunedì 8 giugno 2020, ore 21:15. La storia segue quella di Max Finch, imprenditore americano che si è lanciato nel mercato dell’editoria fondando un gruppo editoriale che è divenuto un vero e proprio impero. Di fatto, le elezioni politiche britanniche si avvicinano e Max ha il potere di gestirne l’esito. Ma ci sarà qualcuno ben determinato a mettergli i bastoni tra le ruote. Oltre alla carriera, Max deve badare anche all’equilibrio precario della famiglia, a partire dal figlio Caden, che soffre di mancate attenzioni. Il padre è sempre stato freddo e distante, motivo per cui il ragazzo ha sviluppato troppe insicurezze e si è lanciato nella droga. Ad aiutare entrambi sarà Kathryn, madre di Caden ed ex moglie di Max.

Tutto sulla nuova serie MotherFatherSon con Richard Gere: trama, cast, streaming

Quante puntate

Ma quante puntate compongono la miniserie MotherFatherSon? Dicesi miniserie quel prodotto per la tv che può contare su un numero ridotto di episodi. Di fatto, la serie con protagonista Richard Gere può contare semplicemente su otto episodi, che saranno diluiti in quattro settimane su Sky Atlantic e dunque mandati in onda a gruppi da due puntate per serata.

Il cast completo di MotherFatherSon

Durata

Ogni episodio dura all’incirca 60 minuti a puntata, quindi ogni appuntamento in onda su Sky Atlantic durerà 120 minuti.

La trama di MotherFatherSon

Quando finisce

E quando finisce? Vediamo insieme il calendario delle puntate e la relativa messa in onda con tanto di finale di stagione:

Lunedì 8 giugno, episodio 1 e 2

Lunedì 15 giugno, episodio 3 e 4

Lunedì 22 giugno, episodio 5 e 6

Lunedì 29 giugno, episodio 7 e 8 (finale di stagione)

MotherFatherSon, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere MotherFatherSon? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da lunedì 8 giugno 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

Dove vedere in tv e in streaming MotherFatherSon

