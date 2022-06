Morte in Normandia: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 18 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Morte in Normandia, film del 2022 diretto da Christophe Douchand con Raphaël Lenglet, Arielle Séménoff, Florence Pernel, François Pouron e Stéphane Metzger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Granville, in Normandia. Camille Fauvel (François Pouron), famosa scrittrice di romanzi ed ex anatomo-patologa scopre il corpo di un uomo ucciso secondo un antico rituale vichingo. Sul luogo del ritrovamento si precipitano Damien Bonaventure (interpretato da Raphaël Lenglet, l’Antoine Dumas di “Candice Renoir”), capitano della polizia locale, e il procuratore distrettuale.

Morte in Normandia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Morte in Normandia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raphaël Lenglet

Arielle Séménoff

Florence Pernel

François Pouron

Stéphane Metzger

François-David Cardonnel

Jeanne Fremy

Apolline Bercholz

Myriam Bourguignon

Jérôme Pouly

Streaming e tv

Dove vedere Morte in Normandia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.