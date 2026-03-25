Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata su Rai 1

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie di Rai 1 in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 25 marzo? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

Il primo episodio di stasera ha come titolo “Penicillium Brevicaule”. Morgane, mentre lavora a un nuovo caso d’omicidio, cerca di comunicare a David e Timothée che è incinta, anche se il suo pensiero è sempre per Karadec. Della morte di un vecchio scrittore viene accusata Marie, una compagna di cella di Morgane che si impegna ad aiutare l’amica per scagionarla dall’accusa di omicidio.

Nell’episodio “Cavallo di Troia”, al centro delle indagini è l’assassinio di Tristan Delvallèe, gestore di distributori automatici. Nel lavorare al caso, Morgane e la squadra incontrano di nuovo Karadec che investiga sulla parte finanziaria della vicenda. Insieme risolveranno il caso.

Morgane 5: il cast

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.