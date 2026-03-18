Morgane 5: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast di Morgane 5, la popolare serie franco-belga in onda su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026? Tornano le avventure della detective geniale, in quella che è la quinta e ultima stagione. Sono previste in tutto quattro puntate, per un totale di otto episodi. Ma qual è il cast?

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Mullier

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Morgane 5, ma dove vedere la serie in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.