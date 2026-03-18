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Morgane 5: il cast (attori e personaggi) della serie

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di Antonio Scali
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Morgane 5: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast di Morgane 5, la popolare serie franco-belga in onda su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026? Tornano le avventure della detective geniale, in quella che è la quinta e ultima stagione. Sono previste in tutto quattro puntate, per un totale di otto episodi. Ma qual è il cast?

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.

  • Audrey Fleurot: Morgane Alvaro
  • Mehdi Nebbou: Adam Karadec
  • Bruno Sanches: Gilles Vandraud
  • Marie Denarnaud: Céline Hazan
  • Bérangère McNeese: Daphné Forestier
  • Cypriane Gardin: Théa Alvaro
  • Noé Vandevoorde: Eliott Mullier
  • Clotilde Hesme: Roxane Ascher
  • Jérémy Lewin: Timothée Guichard

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Morgane 5, ma dove vedere la serie in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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