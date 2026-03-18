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Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1

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di Antonio Scali
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Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1

Questa sera, 18 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie di Rai 1 in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 18 marzo? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

Dopo la nascita del piccolo Léo, Morgane si è trasferita con i figli da Karadec, che ora è coinquilino, collega e partner nella gestione familiare. Al termine del congedo di maternità, per Morgane il ritorno al lavoro si rivela un caos totale. Il secondo episodio della serata si apre con un incidente stradale mortale, ma Morgane scopre che si tratta di un omicidio. È il primo giorno di Léo all’asilo nido e Karadec fatica a “tagliare il cordone ombelicale”, arrivando a portare il neonato sulla scena del crimine.

Morgane 5: il cast

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.

  • Audrey Fleurot: Morgane Alvaro
  • Mehdi Nebbou: Adam Karadec
  • Bruno Sanches: Gilles Vandraud
  • Marie Denarnaud: Céline Hazan
  • Bérangère McNeese: Daphné Forestier
  • Cypriane Gardin: Théa Alvaro
  • Noé Vandevoorde: Eliott Mullier
  • Clotilde Hesme: Roxane Ascher
  • Jérémy Lewin: Timothée Guichard
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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