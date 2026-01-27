Morbo K: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, la miniserie tv in onda su Rai 1? La miniserie è composta da quattro episodi e, come detto, in occasione della Giornata della Memoria, verrà trasmessa in due serate: la prima martedì 27 gennaio 2026; la seconda e ultima mercoledì 28 gennaio 2026.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Morbo K? Ogni serata andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.