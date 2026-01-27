Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:40
TV
TV

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: quante puntate, durata e quando finisce

di Anton Filippo Ferrari
Morbo K: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, la miniserie tv in onda su Rai 1? La miniserie è composta da quattro episodi e, come detto, in occasione della Giornata della Memoria, verrà trasmessa in due serate: la prima martedì 27 gennaio 2026; la seconda e ultima mercoledì 28 gennaio 2026.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Morbo K? Ogni serata andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
