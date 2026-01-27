Morbo K: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 e il 28 gennaio 2026 su Rai 1 arriva in prima serata (ore 21,30) la miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno la serie tv andrà in onda in due serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

La miniserie racconta uno degli episodi più incredibili e meno conosciuti della Resistenza italiana: quando un gruppo di medici dell’ospedale sull’Isola Tiberina, a due passi dal ghetto, inventò una malattia fittizia e altamente contagiosa, il Morbo di K (come Kappler), riuscendo così a salvare decine di ebrei dalla deportazione. La storia è ispirata a quella vera di dei medico Giovanni Borromeo che misse in atto lo stratagemma con l’aiuto dei suoi assistenti Adriano Ossicini e il dottore ebreo Vittorio Emanuele Sacerdoti. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Peter Exacoustos che sottolinea come “questo prodotto non sia un documentario: ci sono delle parti romanzate come la storia d’amore, che rappresenta tutti i giovani come Silvia Calò”.

Tra le famiglie ebree care al direttore, c’è anche quella di Silvia Calò, una giovane dal grande talento artistico. Silvia si innamora quasi subito di Giorgio, giovane assistente del professor Prati, che ricambia il suo sentimento, malgrado sia già promesso sposo a un’altra ragazza per volere familiare. La morsa sugli ebrei romani del ghetto, intanto, si stringe sempre di più, la vita di Pietro e Silvia è legata a un filo, quello della Resistenza, mentre il professor Prati e gli ebrei ricoverati nel reparto K devono trovare una via di fuga. Il 16 ottobre del 1943, i cinquanta chili d’oro sono già nelle casse dei nazisti, ma Kappler ordina lo stesso il rastrellamento degli ebrei del ghetto contravvenendo così alla parola data. Il destino di Silvia, Pietro e del professor Prati si consumerà nelle ultime drammatiche ore prima che quel treno lasci Roma.

Morbo K: il cast

Abbiamo visto la trama di Morbo K, ma qual è il cast completo della miniserie in onda su Rai 1? Nel cast Marco Fiore (Marco Calò), Dharma Mangia Woods (Silvia Calò), Christoph Hulsen (Colonnello Kappler), Falvio Furno (dottor Vittorio Sorani) e Fabrizio Sabatucci (Giacomo Calò), Pietro Prestifilippo (Giorgio). Con la partecipazione del compianto Antonello Fassari (nel ruolo di Nonno Moisè).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero su Rai 1? La miniserie è composta da quattro episodi e, come detto, in occasione della Giornata della Memoria, verrà trasmessa in due serate: la prima martedì 27 gennaio 2026; la seconda e ultima mercoledì 28 gennaio 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.