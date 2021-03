Chi è la band MMB (Mismountainboys), ospiti Max Gazzè serata duetti Sanremo 2021

Chi è la MMB, i Mismountainboys, la band ospite di Max Gazzè per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata ai duetti e alle cover? I Mismountainboys (tradotti i ragazzi del Monte Misma a Bergamo) è la band emergente che sta bruciando le tappe nel circuito Country & Western italiano proponendo in modo accattivante un repertorio musicale a stelle e strisce che spazia dalle ballate tradizionali western fino ad arrivare al country odierno toccando tutti gli stili con le relative influenze ed umori musicali provenienti dal profondo sud e dagli stati centrali rurali degli States. La proposta musicale della band, ospite di Max Gazzè nella cover di “Del Mondo” (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) nella terza serata di Sanremo 2021, spazia dal suono tex/mex a quello cajun delle paludi della louisiana, dalla velocità del bluegrass a quello della canzone d’autore texana, dal country classico a quello urbano, dell’hillbilly al new country.

La band MMB, come si legge sul loro sito ha un aspetto coreografico di impatto che unita alla professionalità dei suoi componenti crea una miscela esplosiva e vincente. Nel circuito country & western italiano e svizzero la band è conosciuta ed è chiamata per eventi in fiere dei cavalli, eventi aziendali, sagre, disco-pub, discoteche, rodei, feste in maneggi / agriturismi, american cars & bikes reunion, saloon, birrerie, feste a tema, serate culturali con a tema la storia americana.

La band ha all’attivo cinque cd:

BACK TO TRADITIONS– (2006) disco acustico che ripropone i traditional della tradizione a stelle e strisce. In evidenza banjo e mandolino in titoli come Jesse James, Banks of the Ohio e How Mountain Girls can Love.

THE OLD HOME PLACE– (2007) Sempre la tradizione di Tom Dooley con un pizzico di tex mex nella country hitanni 50 diHe’ll Have to Go, l’hillbilly di Man of Costant Sorrow

SPAGHETTI WESTERN CAFÉ’– (2008) un disco esplosivo di country tradizionale elettrico con hits come Jambalaya, Jackson, Shakin’ Hands, Belle Starr….

NOTHING TO HIDE – (2010) – Registrazione in presa diretta con un ospite di eccezione Mr Bobby Solo che si cimenta in Blue Moon of KY e Ghost Riders in the Sky. Imperdibile la versione Mismountainboys della hit dei Credence Clearwater RevivalLodi

ACROSS THE COUNTRY– (2013) – Il disco della maturità dei MMB con una selezione azzeccata di reinterpretazione di gemme musicali del panorama country che spaziano dallo spiritual –Mary don’t you weep –al gospel –Life’s railway to heaven -, dalla mountain song “Caleb Mayer” alla ballata dark –The death is not the end –fino a reinterpretare il country del movimento outlaw –Just good ol boys –e la canzone natalizia di Jingle Bells.

I componenti della band MMB, ospiti a Sanrmeo 2021 con Max Gazzè sono Fabio “Cowboy Smile” Bestetti: upright bass & backvocal; Isabella “Belle Starr” Saradini: guitar & lead vocal; Roberto “Hook” Braiato: mandolin, lead electric &folk guitar & lead vocal; Remo “Mr. Cadillac” Ceriotti: 5th string banjo; Franco “The Captain” Fanizzi: guitar, uke& lead vocal; Tista”West Point” Rota: Drums. Ospiti di Max Gazzè per la serata duetti e cover, canteranno e suoneranno “Del Mondo” (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

