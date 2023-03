Mita Medici, chi è l’ex compagna di Franco Califano ospite a Oggi è un altro giorno

Mita Medici è l’ex compagna di Franco Califano, ed è ospite della puntata di oggi di Oggi è un altro giorno, per un lungo omaggio e ricordo del programma di Rai 1 al cantautore romano, nel decimo anniversario della sua morte. Cantante e attrice italiana, è stata anche interprete di fotoromanzi e presentatrice. Il suo vero nome è Patrizia Vistarini ed ha 72 anni.

L’attrice ha avuto una relazione con Franco Califano. “Con Franco è stato un grande amore. È stato il mio primo vero amore con la “A” maiuscola, io ero giovanissima, ben più giovane di Franco, e allora fu uno scandalo. Lui aveva più di 10 anni di me, io avevo 19 anni. Era fedelissimo, ho vissuto una storia meravigliosa, è stata speciale. Quando poi è cominciato qualcosa che non era al posto giusto sono andata via”, ha detto Mita Medici qualche mese fa a “C’è tempo per…” su Rai 1.

“Una volta Franco uscendo di casa mi ha detto che andava fuori, di non aspettarlo. Invece era a Roma. Lo vidi con una mia amica e un’altra donna nel ristorante dove andavamo sempre insieme. Non dissi nulla ma in quel momento decisi di chiudere definitivamente con lui. Mi ha cercato di nuovo dopo la fine della nostra relazione, ma per me era davvero finita. L’ho vissuto come un tradimento, anche se non ho mai saputo se Franco mi tradì davvero”, ha aggiunto in un’altra intervista. Finita la sua relazione con Franco Califano, Mita Medici è stata legata al campione di tennis Adriano Panatta.

“Conobbi Franco a Milano alla Cgd. Me lo presentò Gianni Minà. Mi parlava sempre di questo suo amico, il Califfo e come tale me lo aspettavo grasso e basso. Me lo immaginavo diverso e invece era bellissimo oltre che simpatico e aveva un sorriso favoloso”, ha aggiunto ancora parlando del primo incontro con Califano.

Mita Medici appartiene ad una famiglia di artisti: suo padre è l’attore Franco Silva, sua sorella è invece la sceneggiatrice e scrittrice Carla Vistarini. La carriera della Medici prese l’avvio intorno alla metà degli ’60, quando era ancora una adolescente e si aggiudicò l’ambita fascia di Miss Teenager Italia. Tra i film ai quali ha preso parte ricordiamo L’estate, Non stuzzicate la zanzara, Colpo di sole, Come ti chiami amore? e Plagio. Ha recitato in popolari serie come Un posto al sole e Centovetrine, Un ciclone in famiglia e Coralba; inoltre ha presentato il Cantagiro e Canzonissima (affiancando Pippo Baudo).